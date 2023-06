Ancona, ecco la Giunta Silvetti: vince Ciccioli (FdI), la Cultura alla Bertini. Tutte le deleghe

ANCONA – Giunta Silvetti, c'è il colpo di scena: dopo le trattative-fiume andate avanti fino a notte fonda in seno a Fratelli d'Italia, ha prevalso la linea di Carlo Ciccioli, il capogruppo regionale del partito della Meloni. L'assessorato alla Cultura va alla consulente regionale Anna Maria Bertini, che in extremis ha avuto la meglio rispetto all'altra candidata, Arianna Trifogli, figlia del sindaco del terremoto del 1972. Di conseguenza, è stato “sacrificato” Francesco Bastianelli che non sarà presidente del consiglio comunale: l'incarico verrà attribuito all'avvocato Arnaldo Ippoliti. Per il resto, le scelte confermano le anticipazioni: la Giunta sarà composta da 9 assessori, di cui 4 donne. Il sindaco Daniele Silvetti assumerà le deleghe a porto, ambiente, inquinamento, risparmio energetico, qualità della vita e comunicazione.



Questi gli assessori



Giovanni Zinni (vice sindaco): deleghe a bilancio, sicurezza urbana, polizia locale, protezione civile, sport, mobilità urbana e rapporti con Conerobus.

Angelo Eliantonio: deleghe alle attività economiche e mercati, urbanistica, patrimonio e grandi eventi.

Orlanda Latini: deleghe a organizzazione del personale, pari opportunità, famiglia, politiche della casa, tutela dei consumatori, terzo settore e tutela degli animali.

Stefano Tombolini: deleghe a lavori pubblici, manutenzioni, edilizia residenziale pubblica, valorizzazione immobiliare, federalismo demaniale, ciclo integrato dei rifiuti, trasformazione energetica, igiene urbana, centro storico e rapporti con Anconambiente

Manuela Caucci: deleghe a servizi sociali, welfare, politiche dell'integrazione, politiche socio-sanitarie, rapporti con aziende ospedaliere sanitarie e Inrca, ciclo idrico integrato, rapporti con Vivaservizi.

Daniele Berardinelli: deleghe a turismo, borghi, decoro urbano, partecipazione democratica, verde pubblico, impianti sportivi e Ancona Calcio, rapporti con M&P

Antonella Andreoli: deleghe a politiche educative, affari generali e legali, servizi informatici, servizi demografici

Marco Battino: deleghe a università, politiche giovanili, sviluppo imprenditoriale, economia della notte, volontariato civico

Anna Maria Bertini: deleghe a cultura, fondazioni culturali, politiche comunitarie, macroregione adriatico-ionica, controllo gestione bilancio, apparato comunale.