ANCONA - Per un pugno di dollari, anzi di euro. Bagarre in Consiglio comunale sulle spese della nuova Amministrazione, a partire dai compensi dei tre collaboratori personali che il sindaco assumerà in virtù dell’articolo 90. Tutto personale di fascia C, non laureato, e che percepirà uno stipendio lordo annuale di 51mila euro (40 di base, 11 di emolumento).

Il conto

Il totale in tre anni? Oltre 760mila euro. Più o meno quanti ne costava il direttore generale assunto da Mancinelli. Il vicensindaco Zinni rimarca la volontà di non assumere una figura analoga, accorpandone le mansioni con quelle del segretario generale Montaccini. Una scelta lodevole, se non fosse che «non puoi fare il contratto da direttore generale in una città sotto i 100mila abitanti» ricorda Ida Simonella. Lo prevede la legge ed Ancona è sotto quella soglia da due anni. Più un obbligo che una scelta, allora.

«Si sarebbe potuto comunque fare accorpando più Enti» integra invece Montaccini. Cioè, assumere un direttore generale da spartirsi tra più comuni per un totale di centomila abitanti o più. Ma quali sono i comuni disposti a sobbarcarsi questa spesa assieme ad Ancona? Atmosfera bollente anche quando si parla dei compensi del sindaco e degli assessori. Per Silvetti sono previsti 9mila euro lordi al mese nel 2023, che diventeranno 11mila nel 2024 per una legge nazionale. Gli assessori si fermano per l’anno in corso a 5.400 euro, che dal prossimo gennaio saranno 6.600.

L’affondo

All’attacco il consigliere Pd Petrelli: «quando eravate all’opposizione, voi eravate contrari a questi aumenti». «Non abbiamo alcun margine operativo» si difende il Zinni. Qualche assessore, però, promette già di devolvere una parte della differenza 2024 in beneficenza. Come a dire, volendo una soluzione si trova.