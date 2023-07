ANCONA - Imbocca l’Asse da via Bocconi, ma nella direzione sbagliata. Fa qualche metro contromano, poi si accorge dell’errore. E per rimediare rischia di fare una strage, considerando l’opzione scelta: quella dell’inversione a U. Solo per pura fortuna non s’è verificato un incidente nei giorni scorsi su una delle arterie più trafficate del capoluogo dorico.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Esce dal lavoro, incidente in moto sulla Corinaldese



Lo slalom



Fortunatamente, i veicoli che si sono visti l’altra auto procedere contromano hanno evitato un possibile impatto, facendo lo slalom lungo la corsia che porta poi al semaforo che immette il flusso su via Bocconi. Proprio l’impianto semaforico alla fine dell’Asse impone a chi viene dalla direzione della Baraccola di rallentare la corsa. E, probabilmente, la bassa velocità ha consentito di evitare un tragico schianto.



La ricostruzione



Era sera quando l’auto, sembrerebbe condotta da un giovane ragazzo, ha imboccato l’Asse da via Bocconi dalla parte opposta al regolare senso di marcia. Ha proseguito per qualche metro, poi vedendo l’andamento delle altre vetture ha capito che qualcosa aveva sbagliato. In primis, la direzione. E già a questo punto, senza incidenti, la fortuna è sembrata essere dalla parte sua e da quella degli altri automobilisti, bravi a schivare la scheggia impazzita. È successo che per raddrizzare la direzione, ha inventato un’altra manovra spericolata: l’inversione. In questo modo, l’auto ha puntato correttamente verso via Bocconi. Anche nella seconda avventata tranche nessuno è rimasto coinvolto.

Non è certo la prima volta che l’Asse diventa teatro di auto immortalate mentre procedono contromano. Come quella che lo scorso aprile aveva imboccato nel verso sbagliato la rampa all’uscita per l’Università di Ingegneria. Per un soffio non c’era stato un frontale.