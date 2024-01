Ancona, tamponamento con 4 feriti: una bimba al Salesi e traffico in tilt sull'Asse

ANCONA - Mattinata di caos e disagi sull’Asse nord-sud per un incidente avvenuto attorno alle 8,30 lungo la carreggiata in direzione centro. Il tamponamento ha coinvolto tre auto, quattro i feriti: due uomini e una donna di 45 anni che viaggiava con la sua bambina di 3 anni.

Sul posto, il 118 con la Croce Gialla. Sono stati tutti portati all’ospedale in condizioni non gravi (la piccola al Salesi). Per agevolare i soccorsi ed effettuare i rilievi dell’incidente, la polizia locale ha divuto chiudere l’Asse in direzione centro, obbligando i veicoli ad uscire allo svincolo di Tavernelle. Si sono formate lunghe code, inevitabili i disagi anche sulla viabilità alternativa. L’Asse al momento resta chiuso dallo svincolo di Tavernelle verso via Bocconi.