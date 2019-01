Gli schiaccia il piede con l'auto, â€‹poi scende e lo lascia inacastrato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Passa con l'auto sopra il piede di un anziano ma poi invece di rimuovere il mezzo lo lascia sopra l'arto del malcapitato. Il fatto quanto mai curioso è accaduto attorno alle 13,20 in via Cadore proprio di fronte alla scalinata che conduce alle scuole medie Pascoli. Protagonista dell'intera vicenda una donna di una certa età è passata con la propria auto se pur a velocità ridotta con la ruota sopra il piede di un uomo di 83 anni. Un incidente banale se non fosse per il fatto che la conducente della vettura una volta scesa dal mezzo è riuscita nell'impresa di lasciare il pneumatico fermo sopra il piede dell'uomo bloccando l'anziano al lato della strada. A notare quello che stava accadendo alcune persone che si trovavano nei paraggi che hanno invitato la donna a rimuovere il mezzo cosa che ha poi consentito di soccorrere l'anziano piuttosto provato per l'esperienza appena vissuta. Sul posto oltre all'automedica del 118 è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona.