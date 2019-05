Rompe lo zigomo al cognato con un pugno: condannato a due anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – A causa di un presunto disguido nato per la consegna di un mazzo di chiavi aveva mandato ko il cognato, spaccandogli la mandibola, facendogli saltare un dente e rompendogli uno zigomo. L’aggressione era andata in scena a Collemarino, nel marzo 2015. A quattro anni dall’episodio, che ha portato la vittima a sottoporsi a due interventi chirurgici, è arrivato il verdetto per l’assalitore, un 50enne anconetano accusato di lesioni personali gravi. L’uomo è stato condannato ieri mattina dal gup Francesca De Palma a scontare due anni di reclusione, pena sospesa. Parte civile era il cognato, un 57enne rappresentato dall’avvocato Jacopo Saccomani. La cifra del risarcimento dovrà essere stabilita in sede civile. Intanto, l’imputato dovrà sborsare al parente una provvisionale del valore di 10 mila euro.