Ancona, donna soccorsa all'alba dopo il drammatico sos: «Quell'uomo mi ha violentata»

ANCONA - La chiamata è arrivata all'alba: «Correte, quell'uomo mi ha violentata». Immediatamente sul posto, in zona Grazie, sono accorsi i poliziotti della Volante ed i sanitari della Croce Gialla. A chiedere aiuto una sudamericana di 50 anni.

Era molto agitata e mostrava escoriazioni sulle braccia: ha raccontato agli agenti di essere stata violentata da un 61enne anconetano che si era offerto di ospitarla a casa. E' stata portata a Torrette dove le sono stati refertati 5 giorni di prognosi per i graffi alle braccia. I poliziotti si sono subito recati nell'appartamento per gli opportuni accertamenti, l'uomo, acompagnato in questura, sarebbe stato denunciato per violenza sessuale.

