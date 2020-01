Due rapine in banca in ventiquattr'ore: i banditi traditi dalle tracce biologiche

SANT'ELPIDIO A MARE - Due rapine in banca in due giorni: i carabinieri arrestano una coppia di malviventi che hanno colpito "in trasferta" nel fermano.

I militari del Nucleo Investigativo di Ascoli, hanno agito in collaborazione con quelli delle Compagnie di Napoli Poggioreale, Frosinone e Fermo, per stringere le manette ai polsi di un 49enne ed un 29enne con precedenti specifici. I due sono accusati dei colpi alle filiali dell'allora Banca Marche di Sant'Elpidio a Mare (12 settembre 2017) e Campofilone (13 settembre 2017). Ad incastrarli non soltanto testimonianze e gli accertamenti, ma anche alcune tracce biologiche lasciate dai banditi sui luoghi del delitto.

