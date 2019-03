Love story con la ragazzina di soli 13 anni: denunciato un 23enne

di Stefano Rispoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Era ancora una bambina quando l’amico di famiglia, molto più grande, avrebbe approfittato di lei. Si erano conosciuti perché connazionali - entrambi sudamericani -, condividevano il medesimo credo e frequentavano la stessa congregazione religiosa, in una cittadina della Vallesina. Lei, che all’epoca faceva ancora la terza media, vedeva in lui, già 23enne, un esempio, un punto di riferimento. Solo che la differenza d’età era considerevole, dieci anni. Troppi per una love story. Troppi, soprattutto, per un rapporto sessuale che si sarebbe consumato una sera d’ottobre del 2014, quando la giovane aveva appena 13 anni.