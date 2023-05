Abbandonata nell'allevamento chiuso: Iside rischia di morire di stenti

ANCONA - Iside faceva la guardia all'allevamento di bovini, nell'Anconetano, ma ha rischiato di morire di stenti quando "non serviva più". Lo stabilimento, infatti, è stato costretto a chiudere per i danni subiti nell'alluvione del 15 settembre 2022 e nessuno si è preoccupato della cagna, malata, lasciata da sola a morire. Il proprietario è stato denunciato per maltrattamenti.