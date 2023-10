Ancona, motociclista grave dopo l'incidente vicino alla galleria: traffico in tilt sull'Asse verso la Baraccola

ANCONA - Un incidente è avveuto poco fa sull'Asse nord sud di Ancona, la strada è stata chiusa, in direzione baraccola all'altezza della galleria Baldì. Nell'incidente è stato coinvolto un motciclista, che è stato soccorso dalla Croce Gialla di Camerano e portato in Codice rosso all'ospedale di Torrette. Sul posto Anche vigili del fuoco, automedica 118 e polizia localeSi sono create lunghe code, tanto che il Comune sconsigliava di imboccare l'Asse già dalla svincolo di via Bocconi. Poco fa un corsia è stata ripristinata e riaperta.

+++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO++++++++++