Asse Nord-Sud chiuso a Tavernelle, caos viabilità nel capoluogo. Ecco le zone congestionate

ANCONA - Ancona, va in onda il caos viabilità. Code, file e tanto nervosismo da parte degli automobilisti dopo la decisione del Comune di chiudere l'Asse Nord-Sud dall'uscita di Tavernelle fino a via Bocconi nella carreggiata in direzione centro per i lavori di rifacimento della segnaletica. Attenzioni concentrate sull'adeguamento dell'impianto semaforico che consentirà temporaneamente la svolta a destra per via della Ferrovia-Vallemiano durante l'intervento di riparazione della maxi buca sulla rampa (inagibile) per Vallemiano stessa.

Questa situazione già dalle prime ore del mattino sta creando gravi disagi alla circolazione e alla viabilità alternativa: code e traffico in tilt in tutta la zona delle Grazie e in via della Montagnola e di conseguenza anche al Piano.