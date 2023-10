ANCONA Due giorni a settimana, a partire da oggi, l’asse nord-sud sarà interessato dai lavori di manutenzione e pulizia effettuati dal Comune di Ancona. «Sfalcio, raccolta materiali residuali, pulizia degli scoli e rattoppo buche» annuncia l’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini. Durata complessivadell’intervento: 3 mesi.

La decisione



Verrà impegnata una carreggiata alla volta. Questa prima fase interesserà la parte che va dallo svincolo di Ancona Sud in direzione centro. I lavori verranno eseguiti dalle 9 alle 16 «cercando di evitare gli orari di punta» specifica l’assessore. Decisione che l’opposizione definisce «Dissennata - si legge in un comunicato della minoranza -. Non si può paralizzare la viabilità cittadina per due giorni a settimana per i prossimi tre mesi».

I giorni previsti per gli interventi, ad opera degli operai del magazzino comunale in sinergia con AnconAmbiente e la polizia locale, saranno il martedì e il giovedì «in cui ci sono i rientri dei nostri dipendenti - sottolinea Tombolini - in modo tale da ottimizzare le ore di lavoro». Si procederà per stralci cercando di arrecare il minor disagio possibile alla viabilità. Dato che l’altro ieri mezza città si è ritrovata paralizzata a causa della chiusura dell’asse per via dei lavori allo svincolo verso via della Ferrovia. Code interminabili e automobilisti infuriati, prigionieri per almeno un’ora dell’intervento di piccola manutenzione stradale.



Possibili rallentamenti



«Evidentemente la giunta Silvetti non è pienamente consapevole degli orari in cui avvengono gli spostamenti lavorativi e del fatto che Ancona, Capoluogo di regione e sede di numerosi uffici pubblici e servizi sanitari, richiede una gestione della viabilità particolarmente attenta - prosegue la nota del gruppo consiliare Pd -. Per non parlare dell’esigenza di fluidificare il traffico quanto più è possibile nel periodo natalizio». L’intervento è senza dubbio necessario, ma da oggi saranno inevitabili alcuni rallentamenti nelle parti interessate dai lavori.