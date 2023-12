ANCONA - Sessanta giorni, al massimo settantacinque. Tanti ne serviranno, a cantiere consegnato, per il ripristino del tratto di strada franato lungo lo svincolo in via Bocconi dell’Asse Nord-Sud. Se ne parla a marzo. «Contiamo di partire entro i primi dell'anno» ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini ieri in Consiglio.

«Lo scorso 5 dicembre abbiamo ricevuto il progetto dallo studio di ingegneria che avevamo incaricato di redigere il progetto dell’opera strutturale» ha detto, interpellato dal consigliere Stefano Foresi. È di 160mila euro il costo dell’intervento, da scontare perché realizzato nell’ambito di un accordo quadro già esistente. «Andremo a realizzare palificata sul bordo stradale con un cordolo in cemento armato per garantire autonomia strutturale all’opera» ha continuato Tombolini. Perché «appena aperta la voragine pensavamo potessero bastare due secchi di breccia ma un'analisi più approfondita ha ritenuto più opportuno un intervento che desse stabilità anche futura allo svincolo». In altre parole, un lavoro fatto a regola d'arte oggi per stare tranquilli domani.