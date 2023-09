Si apre una voragine in strada. Chiuso lo svincolo: traffico in tilt sull'Asse, code verso il centro di Ancona

ANCONA - Una voragine si apre sull’Asse nord-sud: chiuso lo svincolo per Vallemiano e disagi per gli automobilisti, con lunghe code in direzione centro. Sul posto ci sono i tecnici del Comune e la polizia locale. La maxi buca si è aperta proprio nella rampa che dal tratto finale della bretella conduce a Vallemiano, in prossimità della curva e a ridosso del guardrail.

L'hanno cercata per un anno, Brunella Chiù era sepolta in Puglia. Ecco come è stata ritrovata

Una voragine pericolosissima, conseguenza forse di un piccolo smottamento, che ha spinto questa mattina il Comune di Ancona a chiudere immediatamente lo svincolo in attesa di programmare i lavori. Inevitabili i disagi per gli automobilisti, con incolonnamenti nella carreggiata dell’Asse in direzione centro.