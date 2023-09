Osimo, ramo pericolante e auto in ansia: intervengono i Vigili del fuoco per la rimozione

OSIMO - I Vigili del fuoco sono intervenuti stasera (13 settembre) in zona SS.361 a Osimo (via Marco Polo) a causa di un ramo pericolante che rischiava di cadere sulla strada. La squadra di Osimo ha provveduto a togliere il ramo e a mettere in sicurezza l’area dell’intervento.

LEGGI ANCHE: Si ribalta con il trattore e viene schiacciato: la tragica fine di un uomo di 70 anni

Non ci sono persone coinvolte

Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche la Polizia Locale.