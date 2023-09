Si ribalta con il trattore e viene schiacciato: la tragica fine di un uomo di 70 anni

SENIGALLIA – Tragedia nella tarda mattinata nelle campagne dell'hinterland senigalliese: un 70enne ha perso la vita dopo essersi ribaltato con il trattore. Stava lavorando nel suo campo, lungo la strada intercomunale nella frazione di Grottino, quando è avvenuto l'incidente. Tuttavia, non è ancora chiaro se il decesso sia dovuto a traumi da schiacciamento o a un malore: stanno indagando i carabinieri.

L'allarme è stato dato poco prima delle 13. Subito si è attivato il 118: la centrale operativa ha inviato sul posto l'eliambulanza, atterrata nei pressi del campo in cui è avvenuto l'incidente. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per liberare il 70enne, ma il personale del 118 nulla ha potuto per salvargli la vita.