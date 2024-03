ANCONA - Dramma sfiorato a Torrette. Ieri sera intorno alle 20,30 un paziente ricoverato psichiatria all’ospedale regionale si è buttato dalla finestra. Un volo di circa 5 metri attutito, per fortuna, dalla tettoia di un tunnel del cantiere del nuovo Salesi. L’uomo è poi stato sbalzato tra l’edificio e il tunnel in un passaggio di mezzo metro. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi. L’allarme diramato anche alle forze dell’ordine. Sul posto due pattuglie dei carabinieri e due mezzi dei vigili del fuoco.

I soccorsi

L’uomo è rimasto sempre cosciente, seppure dolorante per l’impatto con la struttura che gli ha salvato la vita. Il personale medico dell’ospedale insieme ai sanitari del 118 che hanno provveduto a prestare le prime cure sul posto. Al momento dell’arrivo dei soccorsi l’uomo presentava delle escoriazioni alle ginocchia, probabilmente si è lanciato pensando di atterrare in piedi. Non è chiaro se cercasse di scappare dal reparto, oppure se volesse mettere in atto un gesto estremo. Oltre alle ferite alle gambe riportava dolori ad una spalla e ad un fianco. Da un primo riscontro non sembrava aver riportato traumi gravi, ma è stato necessario il trasporto in reparto per tutti gli accertamenti del caso.

Il raptus

Nel frattempo gli agenti dei carabinieri si erano recati all’interno della stanza dove era ricoverato il paziente per ricostruire le dinamiche. Il salto oltre la finestra sarebbe stato l’ultimo atto di una tensione cominciata alcuni minuti prima. Infatti il paziente avrebbe dato in escandescenze prendendo a schiaffi e pugni altri degenti dello stesso reparto, arrivando a prendersela anche con il personale dell’ospedale subito intervenuto. Momenti concitati che hanno richiamato l’attenzione di medici e infermieri. L’uomo, in preda ad una crisi, era diventato aggressivo. Tanto che alcuni pazienti si sono rifugiati in un’altra stanza per evitare di entrare in contatto con lui. Potrebbe essere stato in uno di quei frangenti che l’uomo avrebbe aperto la finestra, scavalcato la protezione in vetro e messo in atto il gesto.

Le indagini

Un volo di alcuni metri. L’atterraggio sul tunnel è stato provvidenziale. Solo per un caso fortuito l’impatto non ha provocato danni agli organi vitali. Dal momento dell’arrivo dei soccorsi l’uomo è rimasto sempre cosciente e ha parlato con i medici. È apparso sotto choc e spaventato. Forse ancora emotivamente provato dal raptus precedente, probabile scintilla che ha innescato il terribile gesto. Le ambulanze intervenute in un lampo hanno permesso di attivare i soccorsi in tempo record. Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri.