Ancona, incidente sull'Asse: disagi in direzione Baraccola. Ecco come cambia la circolazione

ANCONA – Asse nord-sud chiuso stamattina (9 marzo) ad Ancona in direzione Baraccola a causa di un incidente avvenuto questa mattina. La polizia locale, sul posto per i rilievi del sinistro, ha disposto l'uscita obbligatoria per tutti i veicoli che procedono in direzione Baraccola allo svincolo dell'Università.

Le disposizioni

Poi l'Asse si può riprendere negli svincoli successivi. A causare l'incidente, in cui non vi sarebbero feriti, ha contribuito anche l'asfalto reso scivoloso dalla pioggia.