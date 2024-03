Incidente a Fano, auto urta bici elettrica: ciclista portato in ospedale in codice rosso

FANO - Incidente a Fano alle ore 13 circa, in via prima strada in prossimità della intersezione con la quinta strada. Coinvolti una autovettura condotta da un fanese classe 1987 e una bicicletta elettrica condotto da cittadino straniero classe 1942.

Entrambi percorrevano la strada con direzione Pesaro Ancona quando, giunti all'altezza della intersezione con la via 5 strada, per cause ancora da definire, avveniva l'impatto tra la parte frontale dell'auto con la parte laterale sinistra della bici. Il ciclista è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Fano ma cosciente all'atto del trasporto.