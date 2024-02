Elezioni a Recanati, gli assessori Fiordomo e Moretti rimettono il loro mandato. La nota ufficiale

RECANATI Un altro capitolo verso le elezioni comunali di Recanati. Gli assessori Francesco Fiordomo e Michele Moretti hanno rimesso il loro mandato dalla giunta Bravi. La comunicazione ufficiale è di oggi (29 febbraio).

La nota

"A seguito della loro scelta comunicata nei giorni scorsi, gli assessori Francesco Fiordomo e Michele Moretti hanno rimesso il loro mandato, come era stato richiesto. Riconosciamo il loro atto di coerenza e di responsabilità. Non possiamo che ringraziarli per il lavoro svolto in questi difficili anni, garantendo impegno e attenzione sia alle politiche connesse al loro ruolo che alla vita amministrativa più ampiamente intesa. Considerato il breve periodo che ci separa dalla fine del nostro mandato ritengo opportuno trattenere le deleghe in precedenza ad essi affidate".