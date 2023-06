ANCONA Giunta col fiato sospeso. La presentazione ufficiale è fissata per oggi alle 12,30 in Comune. Ma fino all’ultimo il puzzle è rimasto sub judice. Mentre il sindaco Daniele Silvetti ieri pomeriggio faceva spola tra Marina Dorica e Portonovo per le cerimonie delle Bandiere Blu, in casa Fratelli d’Italia si stava consumando la resa dei conti. Poi una convocazione in tarda serata ricevuta da Silvetti da parte del gruppo FdI che ha raggiunto il sindaco con una proposta unitaria. Sei nomi da cui andare a pesca: Zinni, Bastianelli, Eliantonio, Latini, Serangeli, Lupacchini.



La spallata



Tutto è partito dalla nota a firma dell’Onorevole Stefano Benvenuti Gostoli che faceva il punto sulle nomine in quota FdI: «Gli assessori del partito della Meloni saranno tre, due uomini e una donna: Giovanni Zinni e Angelo Eliantonio i certi». Frase che lasciava, però, presagire aria di stravolgimenti. «L’indicazione della donna è in via di perfezionamento - continua la nota -, anche se la quasi totalità del partito, compreso il sottoscritto, è a favore dell’ingresso in Giunta della consigliera Orlanda Latini piuttosto che di un tecnico esterno». Riferimento sibillino alla figura di Anna Maria Bertini, figura tecnica spinta dal consigliere regionale Carlo Ciccioli che è entrato con una spallata piena provando ad aprire un varco per l’inserimento in squadra della consulente regionale per le politiche europee. Azione che ha avuto ripercussioni su tutto il gruppo dorico di Fratelli d’Italia. Tanto che ieri il governatore della Regione, Francesco Acquaroli, è stato costretto ad indire una riunione urgente nella sede del partito in corso Mazzini per fare luce sull’accaduto. Una riunione fiume, cominciata intorno alle 18,30 e protrattasi fino intorno alle 22, a cui erano presenti, oltre al Governatore, il consigliere Ciccioli e l’onorevole Gostoli. Fino ad arrivare al secondo step, con la convocazione in extremis del sindaco.



La proposta



Meeting in extremis a 12 ore dall’annuncio della giunta. Fratelli d’Italia ha incontrato il sindaco sottoponendogli una rosa di nomi da cui pescare per rifinire la squadra di governo. Sostanzialmente nulla di nuovo, perché tra i sei nomi messi sul tavolo ritornano Angelica Lupacchini e Patrizia Serangeli. Oltre ai già annunciati Giovanni Zinni, Angelo Eliantonio, Francesco Bastianelli e Orlanda Latini. Ora il cerino passa nelle mani di Silvetti che tra questi nomi dovrà trovare quelli giusti per ritoccare la giunta, sempre che voglia farlo. Altrimenti tirerà dritto per la sua strada. Infatti la giunta scelta da Silvetti prevedeva tre assessori in quota Fratelli d’Italia: Giovanni Zinni (Bilancio, Sport, Protezione civile e Polizia locale), Angelo Eliantonio (Urbanistica, Patrimonio, Attività economiche, Pnrr) e Orlanda Latini (Politiche per la famiglia, Pari opportunità). Più un quarto posto, quello del presidente del consiglio comunale, blindato su Francesco Bastianelli. Una poltrona in quota Forza Italia: Daniele Berardinelli (Turismo, Decoro urbano, Manutenzioni, Frazioni, Impianti sportivi e Ancona calcio). Due alla lista civica, emanazione del sindaco, Ancona Protagonista: Stefano Tombolini (Lavori pubblici, Federalismo demaniale) e Manuela Caucci (Servizi sociali, Sanità pubblica e Welfare). Un posto per la Lega, Antonella Andreoli (Personale, Pubblica istruzione, Affari legali) ed infine la nomina puramente tecnica. Ovvero quella di Arianna Trifogli alla Cultura ed Eventi.