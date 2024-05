PESARO - Anna Frank, via tutte le vetrate e l'amianto dal tetto. Si smonta pezzo a pezzo, ma ormai la demolizione della scuola è ad un passo. Per la Dante Alighieri invece l'abbattimento slitta ancora: «Dobbiamo attendere la prossima settimana». Ogni volta che si sale in Strada della Pozzetta, a Santa Maria delle Fabbrecce, lo scenario che si può vedere davanti alla scuola primaria Anna Frank cambia pelle. Per un lungo periodo nel cortile esterno si poteva vedere la montagna di arredi interni, tra banchi, sedie, mobili e altri materiali che contribuivano a formare gli ambienti delle aule scolastiche.

Poi, quella collinetta di attrezzature, è stata soppiantata, qualche settimana fa, da decine di sacchi bianchi che contenevano piastre di amianto rimosse dalla struttura, nel cortile sigillato da teli bianchi. Ieri mattina uno scenario diverso.

Fuori tutto

E' stato portato via tutto l'amianto rimosso e nello spazio esterno alla scuola ora sono presenti i calcinacci dell'attività propedeutica alla demolizione. Parti strutturali che evidentemente, si può intuire, si sono staccati dall'edificio nel momento in cui la scuola è stata liberata da tutti i componenti accessori, prima di procedere con l'abbattimento vero e proprio. Vedi, ed è ciò che balza subito all'occhio, le vetrate delle ex aule, la cui assenza mostra all'interno locali completamente sfitti, senza più nemmeno le porte. I lavori sono stati assegnati all’Ati costituita da Gambini Restauri di Pesaro, IMP.E di Urbania, Zolfanelli Impianti di Pesaro e Cancellieri Costruzioni e Restauri di Apecchio. «L'Ati sta seguendo le fasi propedeutiche alla demolizione - fa sapere l'assessore alle Nuove Opere Riccardo Pozzi - e ci ha comunicato che entrerà un'ulteriore ditta ad eseguire l'intervento di abbattimento, che dobbiamo dire, sarà più semplice rispetto a quello che faremo alla Dante Alighieri, con volumi più piccoli e in una zona con una minore densità di urbanizzazione. Partiremo la prossima settimana con la demolizione».

La corsa

C'è stata una corsa contro il tempo negli uffici comunali per riuscire a completare l'affidamento nei tempi scanditi dal Pnrr, per non perdere il contributo ministeriale di 3,6 milioni di euro (sul quale l’Ati ha offerto un ribasso superiore all’11%). L'inizio dei lavori era programmato per novembre 2023, ma c'è stato un intoppo che ha comportato un ritardo fino alla primavera attuale. Il Comune di Pesaro per ridurre la tempistica e avere un adeguato supporto tecnico-procedurale, aveva deciso di avvalersi di Invitalia per il pacchetto completo delle procedure della gara d’appalto: dall’indizione, alla gestione fino all’aggiudicazione della procedura. A settembre il lotto dei lavori era stato assegnato al Consorzio Stabile Sinergica e alle imprese consorziate esecutrici Apulia srl e Pagano srl. A quel punto erano iniziati i problemi: non tutti i documenti necessari venivano inviati tanto che il Comune a dicembre doveva sollecitarli, poi era il consorzio a contestare la fattibilità dei lavori. Ne era nato un tira e molla che aveva portato anche ad un incontro, a febbraio, in cui il Consorzio specificava di essere sì disponibile ad avviare il cantiere nei tempi previsti, ma aggiornando il progetto esecutivo con una lievitazione dei costi di un milione. Nessuna stipula del contratto, procedimento per sganciarsi da Invitalia e proseguire in autonomia, fino all'avvio della procedura negoziata e nuovo affidamento.

L’attesa

Si attende la demolizione anche della scuola media Dante Alighieri. Nell'incontro con il Quartiere, era stato comunicato che i lavori sarebbero iniziati il 22 maggio. Cosa che non è avvenuta. L'Amministrazione comunale aveva informato qualche giorno fa di una forbice fino a venerdì. Ma in realtà ci vorrà un po' di più. Ieri mattina abbiamo incontrato il geometra della Gm Costruzioni in via Gattoni: «La demolizione? Non inizierà prima della prossima settimana», ha riferito.