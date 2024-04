La comunità di Visso in lacrime per la scomparsa di Rina Cervi. Domani l'ultimo saluto

VISSO - Lutto a Visso per la morte di Rina Cervi, 72 anni, storica commerciante. Era stata la titolare del bar pizzeria “Lo Scoiattolo”, uno dei locali punto di riferimento sia per i residenti che per i turisti. Lascia il marito Giovanni e le figlie Romina e Noemi. Tanti gli attestati di cordoglio pervenuti alla famiglia in questo momento di profondo dolore. Rina Cervi era anche vicepresidente del centro sociale Meno giovani. I funerali verranno celebrati domani pomeriggio (lunedì 15 aprile), alle ore 16, a Visso.