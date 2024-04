SENIGALLIA - Si è spenta ieri la pittrice Elena Riccialdelli. Aveva 54 anni. Conosciuta da tutti con il nome d’arte Ely, con cui firmava le sue opere d’arte, aveva fondato nel 2007 il gruppo artistico Fluire di cui era stata anche presidente. Originaria di Arezzo, dove era nata, aveva trascorso gran parte della sua vita a Senigallia.

APPROFONDIMENTI LA GIOIA Il Panzini Dance Senigallia trionfa alle Nazionali delle Olimpiadi della Danza: un oro che brilla di talento e passione

Svariate decine di mostre aveva allestito in città sia in spazi espositivi che presso le attività, sia in centro che nelle frazioni. Aveva portato la sua arte e quella del gruppo che presiedeva a Senigallia e dintorni, comprese i Comuni della vallata. Diverse anche le mostre collettive che aveva avviato dopo la prima alluvione del 2014, per raccogliere fondi da devolvere a chi ha subito danni.

Le sue opere erano un inno alla vita. Dipingeva fiori, la natura e metteva su tela le sue emozioni, compresa la gioia di vivere. Da qualche tempo ha iniziato a combattere contro una malattia a cui ieri si è dovuta arrendere. Elena Riccialdelli lascia il compagno Maurizio, la sorella Simona, la nipotina Cloe e tutta la sua grande famiglia, che ieri ha ricevuto numerosi messaggi di cordoglio e affetto per il lutto che l’ha colpita.

La camera ardente verrà aperta oggi alle 11 presso la casa funeraria di via Cagli alla Cesanella dove rimarrà fino ai funerali, che si svolgeranno venerdì alle 9.30 presso la chiesa dei Cancelli. Seguirà il trasporto presso il cimitero maggiore delle Grazie. Numerosi i messaggi apparsi ieri sui social dove Elena Riccialdelli viene ricordata da tutti come una grande e versatile artista, una donna gentile e di immensa umanità, sempre sorridente e disponibile.