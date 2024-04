CIVITANOVA Aveva festeggiato il 70esimo compleanno all’inizio dell’anno, poi la scoperta di avere una malattia: ieri mattina Pietro Melappioni si è spento all’ospedale di Civitanova. I suoi baffi inconfondibili in città, dove lo conoscevano veramente in tanti. Soprattutto per la sua attività di commerciante, prima nel mondo della musica e poi in quello della ristorazione.

APPROFONDIMENTI L'ANALISI Civitanova, Foglia (associazione Red): «Ansia patologica, troppe autodiagnosi guardando il web: così si rischia la salute» IL CALENDARIO Festival, visite guidate e fiera dei fiori a Civitanova: al via gli eventi per la bella stagione

Insieme a Cenzino Morresi è stato titolare di Disco Story, storico negozio in corso Umberto I. Poi ha indossato un cappello da chef e ha aperto, con la famiglia “Il bicchiere della Staffa”, un’osteria ristorante in zona Piane Chienti, nella campagna di Santa Maria Apparente. Molto noto anche uno dei suoi figli, Giovanni (ci sono anche Alessandro e Benedetta), apprezzato scrittore e autore di romanzi storici. È stato anche titolare di una pizzeria, sempre nel centralissimo corso Umberto I.

I ricordi

A ricordarlo tanti colleghi. Come Kruger Agostinelli, giornalista, dj e titolare di un negozio di dischi a Falconara negli anni 70 e nel decennio successivo. Con Pietro Melappioni ha condiviso molto più che la conoscenza di gruppi musicali emergenti o affermati. «Caro Pietro – scrive su Facebook – ha ragione il tuo Alessandro, che ha saputo leggere il nostro legame fatto di autentica vita vissuta. Ho avuto il privilegio di conoscere e frequente te, Cenzino e tua sorella Pina. Ho saputo poche ora fa della tua scomparsa proprio da tuo figlio mentre in riva al mare in questa giornata, grigia ma intima, sembrava ideale per ricordare e viaggiare con discrezione nei sentieri del tempo passato.

La tristezza della notizia si è accompagnata con il benessere del ricordo di tutti quei bei momenti che abbiamo passato insieme. Dai tempi del Disco Story che mi diedero l’opportunità di vivere un’esperienza simile anche a me, fino al nostro ultimo incontro fisico nella tua felice esperienza da ristoratore. Ed ora, unito all’abbraccio forte e sincero per la tua famiglia, il mio saluto commosso a te amico mio. Intanto pubblico quello foto, che poco tempo fa mi hai regalato, mentre nel 1978 conquistavamo il mondo con la musica». Lascia anche la moglie Beatrice. Il funerale si terrà oggi alle 16 nella chiesa dei Frati Cappuccini.