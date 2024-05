Va a pesca ma l'auto si sfrena e l'Audi A4 finisce nel laghetto di contrada Valle

MACERATA Va a pesca, parcheggia l’auto, il mezzo si sfrena e finisce nel laghetto. È successo questa mattina in contrada Valle a Macerata. A dare l’allarme il proprietario dell’auto, un’Audi A4. L’uomo aveva parcheggiato il mezzo per poi dedicarsi alla pesca sportiva quando si è accorto l’auto (a bordo non c’era nessuno) si è sfrenata e ha iniziato a muoversi verso lo specchio d’acqua che in poco tempo l’ha inghiottita. Il proprietario ha subito chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti anche con una squadra di sommozzatori da Ancona per recuperare l’auto.