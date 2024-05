MACERATA Apm, il giorno dopo la pubblicazione del bilancio 2023 a farsi sentire sono il presidente della municipalizzata Gianluca Micucci Cecchi e il capogruppo dei democrat Narciso Ricotta. Il punto di vista dell’azienda espresso dal presidente Micucci Cecchi: «All’utile di 630.079 euro ha contribuito certamente la miglior performance degli ultimi anni del settore trasporti con un utile di oltre 384mila euro (+162,69%) e la ripresa del settore parcheggi che ha chiuso con una ottima prestazione in positivo di circa 223mila euro (+103,38%), per contro hanno inciso negativamente le variabili esogene legate ai costi dell’energia del servizio idrico, che è aumentato di circa 800mila euro, cioè +69,41% rispetto allo scorso anno, nonché l’aumento esponenziale per circa 700mila euro, cioè +139,33%, degli oneri finanziari conseguenti ai mutui per investimenti (che sono per Apm obbligatori nel rispetto del piano investimenti imposto da Aato3), in definitiva sul risultato ha inciso negativamente un aumento complessivo di circa 1,5 milioni di costi esterni in più rispetto allo scorso anno. Nel triennio appena concluso gli utili hanno raggiunto la cifra di circa tre milioni di euro, risultato importante».

Il futuro

Uno sguardo al futuro: «A conclusione del mandato - osserva Micucci Cecchi - ritengo quindi raggiunti gli obiettivi per cui questo Cda, che ringrazio, è stato nominato. Colgo l’occasione per esprimere la mia gratitudine a tutti i collaboratori e ai dipendenti di cui ho apprezzato la grande professionalità e la rara affezione alla società. In ordine al rinnovo degli amministratori, con particolare riguardo alla presidenza, esaurito il compito con la recente approvazione del bilancio, raggiunti gli obiettivi prefissati e nel rispetto del triennio previsto per il mandato ormai concluso, ribadisco di non aver mai chiesto al primo cittadino un nuovo incarico ma solo di aver dato la mia disponibilità, ove ritenga utile la stessa». È il capogruppo del Pd Narciso Ricotta ad avanzare le prime osservazioni: «Appare evidente il sostanziale dimezzamento degli utili che da 1.159.000 euro del 2022 passano a 630mila del 2023 a fronte di ricavi rimasti sostanzialmente immutati. Infine, si evidenzia la situazione delle tre farmacie comunali che, tutte e tre insieme, producono un margine operativo netto di soli 113.000 euro, cifra dalla quale vanno tolti oneri finanziari e imposte. Insomma, il presidente Cecchi potrà essere vittima, in caso di mancata riconferma, dei giochi di potere in corso all’interno del centrodestra provinciale ma, di certo, è vittima, anche, di risultati di gestione che non possono certamente essere considerati positivi».