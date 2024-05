MACERATA - Ubriaco entra in un treno merci in movimento e il personale delle Ferrovie avverte il commissariato. Gli agenti lo rintracciano e lui si rivolta contro i poliziotti spaccando anche una bottiglia di vetro in maniera minacciosa. Accompagnato all’interno degli Uffici del Commissariato, lo straniero ha continuato a mantenere una condotta non collaborativa con il personale di polizia mentre veniva identificato: si tratta di un cittadino di origini romene residente all'estero, gravato da diversi precedenti inerenti reati contro il patrimonio. L'uomo è stato denunciato in quanto autore del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.