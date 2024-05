MACERATA La consegna delle chiavi della città al sindaco di Lanciano per celebrare il primo anno di gemellaggio, divertimento per grandi e bambini nella location dei giardini Diaz tra street food, musica, dj set, sfilata di moda, spettacoli equestri e pony, gioco del subbuteo e la riproposizione di Aperitivo Macerata. Sono alcuni degli appuntamenti contenuti nel fitto calendario della terza edizione di Città di Macerata in festa organizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni del territorio e il Garante regionale dei diritti alla persona.

Gli eventi

Tre giorni ricchi di eventi dal 31 maggio al 2 giugno, con i palazzi ed i musei del capoluogo aperti alle visite gratuite dei maceratesi. A illustrare il programma sono stati il sindaco Sandro Parcaroli, il presidente del consiglio comunale Francesco Luciani, il presidente de I Cavalieri dell’Abbadia, Laura Sisalli, e le altre associazioni che hanno promosso l’iniziativa. «Quest’anno la festa della nostra città si interseca con la festa della Repubblica – ha detto il sindaco Parcaroli - e coprirà tanti settori, dal sociale ai bambini, spettacoli, sfilate, musica, che crediamo soddisferà le varie esigenze della cittadinanza. A un anno dal gemellaggio con Lanciano approfitteremo di questo evento per consegnare simbolicamente le chiavi della città al primo cittadino abruzzese, cosa che poi faremo anche con le altre città gemellate con Macerata, rafforzando i valori e le reciproche intenzioni del patto e con il centro abruzzese: questi contatti non solo istituzionali ma perseguono anche scopi economici e benefici reciproci. Faccio l’esempio di Lanciano che ospita una grande fiera dell’agricoltura e questo potrà esserci utile nel momento in cui riapriremo il Centro fiere di Villa Potenza per poter avere sinergie interessanti».

Le istituzioni

La cerimonia istituzionale si svolgerà il primo giugno alle ore 17 in piazza Annessione alla presenza delle amministrazioni comunali di Macerata e Lanciano con la consegna al sindaco abruzzese delle chiavi della città. «Abbiamo voluto privilegiare i Giardini Diaz luogo del cuore dei maceratesi - ricorda il presidente del consiglio comunale, Luciani - che assieme a piazza Annessione sono le location prescelte per gli eventi in programma. Consegneremo le chiavi della città agli amici di Lanciano: avevamo pensato di chiudere i Cancelli di piazza Annessione per poi riaprirli ma non è possibile tecnicamente farlo e allora ci inventeremo un qualcosa di sostitutivo per questa cerimonia». Laura Sisalli ha sottolineato infine come «lo spettacolo equestre ai giardini vedrà esibirsi artisti di fama internazionale in due ore di spettacolo fatti di volteggi ed evoluzioni che lasceranno tutti a bocca aperta. Grazie alla collaborazione con Il Villino di Treia ci saranno dei pony a disposizione gratuita dei bambini per un breve giro ai giardini Diaz».