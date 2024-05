MACERATA C’è il via libera della Camera alla proposta di legge della Lega per 400mila euro all’anno all’associazione Arena Sferisterio di Macerata. Lo annuncia con soddisfazione la deputata del Carroccio, Giorgia Latini, vicepresidente della commissione Cultura e prima firmataria della Pdl: «La Camera ha approvato la proposta della Lega che prevede un contributo di 400mila euro all’anno per l’associazione Arena Sferisterio di Macerata».

La misura

«Una misura strutturale che conferma il nostro impegno per la cultura delle nostre amate Marche - prosegue Latini -. Lo Sferisterio è il monumento simbolo della città di Macerata, l’unico teatro all’aperto con i palchi e con il palcoscenico più lungo d’Europa. Il Macerata opera festival è una delle più rilevanti rassegne liriche estive in ambito nazionale e internazionale. Un modello raro e virtuoso in grado di coniugare qualità del progetto culturale e capacità organizzativa. Per questo la Lega vuole tutelare e salvaguardare l’attività dello Sferisterio garantendone la sostenibilità e la continuità. Ora avanti tutta con l’iter in Senato».

Un via libera importante che già nei mesi scorsi era stato commentato con soddisfazione dal sindaco Sandro Parcaroli e dell’assessore alla cultura Katiuscia Cassetta dopo il primo ok alla proposta di legge che ha poi anche trasformato lo Sferisterio in monumento nazionale. Una proposta però comunque molto discussa nei giorni scorsi perché il passaggio prevederebbe la nomina di un membro del Mic all’interno del Cda dell’Arena. «La legge è il risultato di un lavoro di squadra che porterà i suoi frutti ed è grande la soddisfazione di aver contribuito a un passaggio storico per la città che tanto investe nel Macerata opera festival convinta del suo valore culturale ed economico. Un risultato storico che rappresenterà un traguardo di prestigio per la provincia e per la regione».

«Dopo più di un anno di lavoro di studio e approfondimento stiamo per ottenere l'effettivo riconoscimento per lo Sferisterio e per il Macerata opera festival, a conferma dell'ottimo percorso e della eccellente proposta culturale che stiamo portando avanti a livello nazionale e internazionale – aveva aggiunto Cassetta – il canto lirico fa parte della tradizione musicale italiana e abbiamo investito nella qualità dell'offerta e nel coinvolgimento del pubblico, a partire dalle giovani generazioni. Stiamo parlando anche con i giovani: lo “Sferisterio a scuola” vede più di 15.000 presenze confermate a oggi, numero unico a livello nazionale come percorso di avvicinamento al canto lirico, numero che può solo crescere con la partecipazione dei ragazzi delle superiori e Università alle anteprime e alle serate del Mof».