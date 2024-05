Macerata, sulla ruota panoramica più grande delle Marche sono salite 11mila presenze in tre mesi

MACERATA - La più grande ruota panoramica mai montata nelle Marche registra 11mila presenze in poco più di due mesi. Un ottimo risultato per la “Grand Roue 34”, allestita ai Giardini Diaz a Macerata da Hsc Events da sabato 16 marzo a domenica 19 maggio 2024.

Dichiara l’amministrazione: «L'amministrazione comunale ha espresso grande soddisfazione per l'attrazione che in due mesi ha riscosso un successo importante e che è stata posizionata in uno dei luoghi simbolo della città, i Giardini Diaz, che sta riscoprendo la sua naturale vocazione grazie a una serie di eventi e manifestazioni che coinvolgono tutte le fasce d'età e grazie ai lavori di riqualificazione e rigenerazione che si stanno portando avanti».

La soddisfazione



Un’affluenza importante, che dimostra un’attrattività sia per i turisti, sia per i residenti. «Siamo soddisfatti del successo ottenuto – racconta Riccardo Claudi di Hsc Events, gestore della struttura – la Grand Roue 34 ha riscosso grande interesse dai cittadini di Macerata e dai turisti, che hanno potuto osservare la città da una prospettiva inedita.

La nostra ruota è una delle più grandi in Italia, un’attrazione moderna e tecnologica, costruita con la massima cura per i dettagli, in modo da garantire ai passeggeri comfort e sicurezza. Ringrazio l’amministrazione comunale e in particolare il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore Riccardo Sacchi per la collaborazione e per aver creduto nel progetto».