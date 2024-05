MACERATA Approvato con decreto del presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo ponte lungo la provinciale 34 Corridoniana, a Piediripa. Ora si potrà procedere con la gara per appaltare i lavori. La struttura, finanziata per oltre nove milioni di euro del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sarà costruita a monte del ponte esistente e presenterà una lunghezza complessiva di 180,45 metri, con le spalle in posizione leggermente più arretrata rispetto a quelle del ponte esistente.

Il progetto

Il progetto, realizzato dagli ingegneri dell’ufficio Viabilità della Provincia per quanto riguarda la parte stradale mentre quella strutturale è stata effettuata esternamente dalla Integra Ingegneria, prevede la costruzione di due nuove corsie di 3,50 metri, affiancate da una pista ciclopedonale, a doppio senso di marcia (di 2,50 metri), oltre all’allargamento della strada esistente, verso nord, fino alla rotatoria di intersezione tra la Provinciale 34, la strada 485 e la Provinciale 63 nel comune di Macerata e, verso sud, fino alla rotatoria in prossimità del centro commerciale Corridomnia.

Da un punto di vista strutturale è stata scelta una soluzione mista, per cui l’impalcato sarà realizzato in acciaio e calcestruzzo. In corrispondenza della spalla (procedendo da Corridonia) del nuovo ponte, inoltre, è stata prevista una rampa che consentirà la discesa dei cittadini verso la riva sud del fiume, la cui fruizione da parte della popolazione rappresenta un punto di interesse consolidato nel tempo. La realizzazione del nuovo ponte garantirà, anche nel caso in cui quello attualmente esistente debba essere chiuso per lavori di manutenzione o per qualsiasi imprevisto, il mantenimento dell’accesso principale a Macerata e il collegamento con la superstrada Civitanova–Foligno, assicurando anche le determinanti funzioni di protezione civile che l’opera riveste. Inoltre, verificato l’enorme flusso di traffico giornaliero stimato in circa 29mila veicoli (secondo uno studio realizzato dall’ente), il passaggio dalle due corsie (una per senso di marcia) alle quattro corsie (due per senso di marcia) migliorerà notevolmente la fluidità della viabilità locale.

La viabilità

L’infrastruttura rappresenta una vera e propria svolta contro il traffico caos in una zona non solo d’ingresso alla città, ma anche su cui insistono due centri commerciali e le zone industriali di Corridonia e Piediripa. Nell’attesa delle procedure per la gara d’appalto, prosegue l’iter avviato dalla provincia per gli espropri: alla fine del 2023 l’ente aveva inviato le lettere ai proprietari dei terreni privati che dovranno essere oggetto di esproprio per realizzare la nuova infrastruttura. Alcune risposte erano già arrivate all’amministrazione provinciale che - come da prassi - ha effettuato anche il secondo invio previsto dalla normativa.

Raccolte anche le osservazioni - prettamente tecniche - che sono arrivate in Provincia. Per quanto riguarda l’intervento vero e proprio, invece, il vicepresidente della Provincia, Luca Buldorini aveva già riferito che «l’auspicio è che il cantiere parta prima dell'estate, al massimo a settembre. È chiaro che, viste le elezioni amministrative in diversi Comuni e il rinnovo del Consiglio provinciale che dovrà avvenire nei mesi successivi, io conto di impostare tutto prima della fine del mandato, così da consegnare l’opera alla cittadinanza e venga esclusa l’ipotesi di metter mano al piano successivamente».