MACERATA Avviato il cantiere di via Verga, dalla pista di pattinaggio fino a via Prezzolini. Verrà realizzato il marciapiede sul lato sinistro a salire che finora non era presente e sarà rifatto l’asfalto in maniera completa, compresa la strada di accesso agli impianti sportivi. Avanza quindi il maxi piano delle strade che coinvolge la maggior parte delle arterie del capoluogo. Per quanto riguarda via Verga, a entrare nel dettaglio dell’intervento è l’assessore ai lavori pubblici, Andrea Marchiori.

I dettagli

«Oltre alla manutenzione stradale dell'asfalto deteriorato - dice - , verrà ripristinato il collegamento con il campo sportivo Tonino Seri di Collevario. Molto importante, poi, la realizzazione di un nuovo marciapiede, oggi non presente». Alla gara d’appalto per l’intervento avevano partecipato oltre 50 ditte: «Si tratta di un lavoro del valore di 230mila euro, cofinanziato dalla Regione Marche grazie al bando Strade sicure che ci siamo aggiudicati recentemente». Attesi poi anche i lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi di via Pirandello per i quali nei mesi scorsi è stato approvato il progetto esecutivo, mentre in via Cioci verrà presto recuperato, ristrutturato e restituito alla comunità il campetto di calcio che si trova in prossimità degli istituti scolastici. In via Cioci è in programma di manutenzione stradale nel tratto avanti l'Istituto d'Arte.

Le periferie

Dal centro alle periferie l’amministrazione comunale continua la sua opera di manutenzione: in particolare l’intervento straordinario su via Pirandello ha un importo complessivo di 152mila euro. L’arteria presenta una situazione caratterizzata da un degrado generalizzato che si manifesta con fessurazioni diffuse sulla pavimentazione stradale e sui marciapiedi. L’intervento, nel tratto di circa 60 metri sul lato di valle, prevede la totale demolizione, ricostruzione e ricollocamento dei plinti per l’illuminazione pubblica. Si provvederà, quindi, alla posa di un nuovo cordolo in travertino e alla realizzazione della soletta in calcestruzzo con rete elettrosaldata e alla posa del tappetino finale.

Nelle altre situazioni, dove le condizioni generali permettono il recupero del marciapiede, si procederà al riallineamento puntuale dei cordoli, alla fresatura del piano viabile e alla posa della nuova pavimentazione. Relativamente alla sede stradale si procederà con la fresatura della vecchia pavimentazione e la successiva realizzazione del nuovo tappeto di usura tradizionale.