MONTE SAN GIUSTO A Monte San Giusto sequestrarono il turista inglese Sam Demilecamps per ottenere 7.000 euro, ieri sono diventate definitive le condanne inflitte nei confronti di quattro giovani, con pene che vanno dai tre agli otto anni. L’udienza è stata celebrata dinanzi ai magistrati della Seconda sezione della Cassazione che hanno rigettato i ricorsi presentati dai difensori degli imputati, gli avvocati Umberto Gramenzi, Giuseppe Ferrari, Vando Scheggia e Guido Bacino.

La ricostruzione

Il rapimento del turista inglese, all’epoca 26enne, avvenne il 6 ottobre del 2021 a Firenze dove il giovane (parte civile con il legale Michele Zuccaro) fu aggredito da Beliga Rubens Gnaga, Ahmed Rajraji e Dona Conte (il primo di Monte San Giusto, gli altri di Montegranaro) con calci e pugni e stordito con una scarica di taser prima di essere caricato in auto e portato in un appartamento a Monte San Giusto. Lì il turista fu sottoposto a sevizie (scariche di pistola elettrica, colpi sparati con un fucile da softair e tentativi di soffocamento in vasca) e controllato a vista anche da Aurora Carpani (anche lei di Montegranaro), poi il 10 ottobre riuscì a contattare i genitori dicendo che era stato rapito da una banda che chiedeva un riscatto per un debito pregresso ed era riuscito a mandare la posizione. Il 13 ottobre i carabinieri del Ros fecero irruzione liberando Demilecamps e arrestando i responsabili. Per questi fatti il marocchino Rajraji fu condannato a 8 anni, Conte e Gnaga a cinque anni e due mesi e Carpani a tre anni e tre mesi. Tutti e quattro i difensori hanno presentato ricorso, che come detto è stato però respinto dai giudici della Suprema Corte, che si sono espressi anche sulla questione dell’incostituzionalità della norma (il sequestro a scopo estorsivo) sollevata dall’avvocato Scheggia.

Il commento

«Secondo la Costituzione - sostiene Scheggia, difensore di Rajraji - le pene devono avere la caratteristica di proporzionalità e ragionevolezza. Con l’articolo 630 del codice penale (sequestro di persona a scopo di estorsione), rivisto all’inizio degli anni Ottanta, sono state notevolmente aumentate le pene previste. All’epoca l’Italia era infestata dalle Anonime sequestri sarda e calabrese: un vero e proprio allarme sociale. L’attività di queste bande era molto redditizia e lo Stato rispose in due modi: pene altissime e blocco dei beni alla famiglia della persona sequestrata. Il legislatore, nella sua discrezionalità di politica giudiziaria, di fronte a una situazione eccezionale, aumentò le pene a livelli altissimi. Insomma, una norma speciale per una situazione altrettanto speciale. Ma l’emergenza è poi venuta meno, mentre la norma è rimasta. Sono più di 40 anni che non ci sono sequestri di persona da parte delle anonime sarda e calabrese. Ora quasi tutti i sequestri, come nel caso di Monte San Giusto, sono collegati a vicende che vedono coinvolti ragazzi. Quello che era ragionevole prima, ora non lo è più. Per questo ho presentato un’eccezione di incostituzionalità». Ma la Cassazione ha confermato tutte le condanne. I quattro giovani, che si trovavano ai domiciliari, finiranno ora in carcere in quanto il sequestro a scopo estorsivo è un reato ostativo. In corso ancora il procedimento a carico di un quinto imputato, che aveva scelto il rito ordinario.