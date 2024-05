Non risponde al telefono, la scoperta choc: vigili del fuoco e 118 lo trovano morto

MACERATA - Uno straniero di 72 anni è stato trovato morto in via Mozzi a Macerata. Non rispondeva al telefono da alcuni giorni. A fare la scoperta choc, questa sera intorno alle 20.30, sono stato i vigili del fuoco e il 118. Sul posto anche la polizia. Stando ai primi accertamenti l’uomo sarebbe stato stroncato da un malore. In corso gli accertamenti da parte della polizia.