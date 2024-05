MACERATA La più grande ruota panoramica mai montata nelle Marche ha fatto registrare, rivelano i promotori dell’iniziativa, 11mila presenze in poco più di due mesi. Un ottimo risultato per la “Grand Roue 34”, allestita ai giardini Diaz a Macerata da Hsc Events da sabato 16 marzo a domenica 19 maggio. Anche l’amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per l’attrazione che in due mesi ha riscosso un successo importante e che è stata posizionata in uno dei luoghi simbolo della città, appunto i giardini Diaz.

La zona

Un’area che sta riscoprendo la sua naturale vocazione grazie a una serie di eventi e manifestazioni che coinvolgono tutte le fasce d’età e grazie ai lavori di riqualificazione e rigenerazione che si stanno portando avanti. Un’affluenza importante, che dimostra un’attrattività sia per i turisti, sia per i residenti. «Siamo soddisfatti del successo ottenuto – afferma Riccardo Claudi della Hsc Events, gestore della struttura –. La Grand Roue 34 ha riscosso grande interesse da parte dei cittadini di Macerata e dei turisti, che hanno potuto osservare la città da una prospettiva inedita. La nostra ruota è una delle più grandi in Italia, un’attrazione moderna e tecnologica, costruita con la massima cura per i dettagli, in modo da garantire ai passeggeri comfort e sicurezza. Ringrazio l’amministrazione comunale e in particolare il sindaco sandro Parcaroli e l’assessore Riccardo Sacchi per la collaborazione e per aver creduto nel progetto».

Intanto continuano gli eventi promossi dal Comune. È fitto il calendario della terza edizione di “Città di Macerata in festa”, organizzata in collaborazione con le associazioni del territorio e il Garante regionale dei diritti alla persona. Una kermesse che vedrà tra le location principali proprio i giardini Diaz. Tre giorni ricchi di iniziative dal 31 maggio al 2 giugno.

Il cartellone

In programma la consegna delle chiavi della città al sindaco di Lanciano per celebrare il primo anno di gemellaggio, divertimento per grandi e bambini ai giardini tra street food, musica, dj set, sfilata di moda, spettacoli equestri e pony, gioco del subbuteo e la riproposizione di Aperitivo Macerata.