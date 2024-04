SENIGALLIA - Si è spento a 87 anni Franco Agoccioni, molto conosciuto nel settore del commercio cittadino. Una lunga storia iniziata nel 1948 quando la mamma Esterina fondò il negozio all'ingrosso di generi alimentari e detersivi in via Stradone Misa dove in seguito si affiancarono i figli Franco e Remo.

APPROFONDIMENTI IL TRIBUNALE Arcevia, mostra i genitali a 3 ragazzine nel bar: «Si toccava, siamo fuggite dalla paura»

Nel 1984 cessarono l'impresa familiare e Franco proseguì la sua attività di rappresentante per il noto gruppo Cash&Carry fino al 2001, quando andò in pensione. Molto legato alla famiglia, alla moglie Mara, ai figli Angela, Elisabetta, Stefania, Stefano e a tutti i nipoti e pronipoti. Appassionato cacciatore, era anche un divertente barzellettiere. Negli ultimi anni il carisma da grande oratore, una deformazione professionale dei rappresentanti, non si era assopito. I funerali si terranno domani alle 10.30 nella chiesa della Maddalena.