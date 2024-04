CIVITANOVA In lutto la polizia locale di Civitanova. Si è spento Damiano Micucci, ex capitano del corpo dei vigili urbani, in pensione da tre anni e mezzo. Aveva 70 anni ed era gravemente malato. Purtroppo negli ultimi tempi è stato necessario il ricovero all’istituto Santo Stefano per l’aggravarsi delle sue condizioni. È proprio in una stanza della casa di cura che ha esalato l’ultimo respiro.

Il ricordo

Commosso e commovente il ricordo della comandante della polizia locale, Daniela Cammertoni, di cui Micucci è stato per anni il vice. I due erano legati anche da un rapporto di profonda amicizia. «Damiano Micucci ci ha lasciato – ha scritto –. Con profondo dolore porgo alla sua famiglia sentite condoglianze. La grande famiglia della polizia locale di Civitanova lo ricorda come persona seria e preparata, sempre disponibile e dotato di grande umanità». Ed è così che lo ricordano anche i suoi colleghi e tanti cittadini civitanovesi.

La carriera

Damiano Micucci era entrato in quello che allora si chiamava corpo dei vigili urbani di Civitanova nel 1979. All’epoca il sindaco della città era Claudio Corvatta. È stato quindi dipendente comunale per 41 anni, fino al 30 settembre del 2020 quando è andato in pensione. Ha scalato tutte le posizioni e i gradi tra quella che in seguito fu chiamata polizia municipale (oggi polizia locale). Da agente semplice, nel 1990 divenne sottufficiale vincendo il concorso. Restò maresciallo fino al 1999 quando partecipò, con successo al concorso per diventare ufficiale. Divenne così il tenente Damiano Micucci. In breve il passaggio a capitano. Come detto, è stato vicecomandante di Daniela Cammertoni. Ed ha ricoperto diversi incarichi nei vari settori della polizia locale. L’ultimo è stato quello di responsabile dei nuclei operativi di edilizia, ambiente e commercio. Quindi la meritata pensione a 67 anni con 41 di servizio alle spalle.

I saluti

L’ultimo giorno in servizio, il 30 settembre del 2020. Nell’occasione si tenne una breve cerimonia nell’ufficio del sindaco Ciarapica insieme alla comandante Cammertoni. Risiedeva a Montecosaro e, chiaramente, anche nella sua cittadina era molto conosciuto insieme alla sua famiglia. Proprio a Montecosaro è stata allestita la camera ardente, nella casa funeraria Soft di via Roma. Oggi pomeriggio alle 16 il rito funebre nella chiesa di San Lorenzo.