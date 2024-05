COLLI Per la Banca del Piceno oggi è il giorno del giudizio. Si svolgerà, infatti, a partire dalle 8.30, l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Banca del Piceno, il più grande istituto di credito cooperativo aderente ad Iccrea di Marche, Abruzzo e Molise. Nell’occasione si procederà anche al rinnovo del consiglio di amministrazione che resterà in carica per i prossimi tre anni. L’assemblea si terrà nel centro congressi de Casale. Tredici i punti all’ordine del giorno dell’assemblea, che sarà presieduta dal presidente Alfio Bagalini. Tra questi: l’approvazione del bilancio 2023, l’elezione del collegio dei probiviri e, come ultimo atto della giornata, l’elezione dei componenti del nuovo consiglio di amministrazione.

I candidati

Tre le liste in competizione: quella che avrà ottenuto più voti porterà nel nuovo consiglio di amministrazione tutti i propri candidati e al suo interno eleggerà il nuovo presidente. Concluse le operazioni di voto avrà inizio seduta stante lo spoglio delle schede. Della lista numero 1 che proporrà Claudio Censori presidente ci saranno oltre a lui, Bagalini Alfio, Massi Franco, Fioravanti Flavio, Gabrielli Claudia, Carlino Pio, Catalini Gianluca, Silvestri Stefania. Nella lista con candidato presidente Sandro Donati ci saranno Acciarri Gianluigi, Balloni Francesco, Cesari Mariano, Marocchi Katia, Melchiorre Elsa, Silvestri Luigi, Speca Romano. Nella lista capeggiata da Raffaele Tassotti: Mancini Mascia, Simonetti Stefania, Capretti Dina, Liodori Marcella, Massucci Walter, Traini Bernardino, Traini Giuseppe.

I numeri

Va ricordato che la Banca del Piceno conta 28 filiali tra Marche e Abruzzo, ben 6.072 soci attivi e oltre 47mila clienti. Scorrendo i dati del bilancio che sarà oggetto di discussione e di delibera, vanno rimarcati alcuni aspetti molto positivi: il prodotto bancario lordo gestito dalla Banca del Piceno ammonta a 2 miliardi 132 milioni, in crescita di 22 milioni rispetto al 2022; il patrimonio è pari a 89,1 milioni (in crescita dell’11%) e l’utile netto nel 2023 ha raggiunto gli 8,8 milioni di euro. E ancora: l’indice di solidità aziendale (Total Capital Ratio) è sul livello del 24,69% (era al 22,93% nel 2022) e va sottolineato il monte delle nuove erogazioni di crediti alla clientela per 102 milioni. La Banca del Piceno, inoltre, ha continuato anche nel 2023 – com’è sua vocazione – a sostenere il territorio di riferimento mediante varie azioni concrete a beneficio di numerosi progetti.

Su questo aspetto è il vice direttore generale, Gabriele Illuminati, a fare il punto della situazione: «Numeri importanti – ha spiegato Illuminati – quelli raggiunti dalla Banca del Piceno per quanto concerne il sostegno alla nostra comunità. L’erogazione complessiva di credito finalizzato alla ricostruzione post sisma ha raggiunto 26,7 milioni. In merito alla beneficenza e alla mutualità delle realtà operanti nel territorio, la Banca del Piceno ha erogato contributi per 261mila euro». Illuminati ci tiene a sottolineare altri due aspetti che evidenziano l’attenzione verso le aree di competenza: «quasi il 99% del credito erogato è finalizzato a sostenere iniziative di clienti operanti nel territorio di riferimento; inoltre, l’80% dell’attività caratteristica è svolta con i clienti soci».

Il premio

Infine in occasione dell’assemblea di Iccrea Banca, si è svolta a Roma la premiazione della BCC Cup 2023 cui hanno partecipato tutte le banche di credito cooperativo del gruppo. E un grande risultato è arrivato per le Marche e l’Abruzzo: la Banca del Piceno, infatti, è risultata prima classificata nella categoria Grandi Banche per le attività commerciali inerenti al BCC Factoring. «Si tratta di un risultato molto importante per il nostro istituto di credito – commenta Gabriele Illuminati, vice direttore generale della Banca del Piceno –. Il Gruppo Iccrea divide le 115 banche nazionali in piccole, medie, grandi e maxi. La Banca del Piceno è inserita tra le grandi banche e tra queste siamo una di quelle più piccoli. Nonostante ciò i nostri numeri sono risultati ottimi a tal punto da ottenere il primo posto nel volume di affari».