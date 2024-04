PESARO - «Facciamo squadra e votiamo “Forza Pesaro! per Andrea Biancani sindaco”». La capolista e assessore uscente Mila Della Dora dà la carica al suo gruppo di 30 candidati (lei compresa) con 19 uomini e 11 donne (salvo futuri ingressi) che forma la civica “Forza Pesaro!” Un gruppo trasversale sia per età (si va dai 19 ai 75 anni) che per esperienze professionali ed umane: sport, sanità, libera professione, turismo, associazionismo, ognuno con il suo bagaglio di esperienze a disposizione.

Schierati nella sala del consiglio comunale ognuno di loro si è presentato motivando la scelta di scendere in campo: «Questo è il fischio di inizio della partita – ha detto Della Dora- ma come ogni competizione la campagna elettorale inizia prima con gli allenamenti e l’approccio mentale. Già da lunedì 22 abbiamo la prima delle nostre iniziative per la Giornata della Terra. Alle 18.30 una camminata ecologica per promuovere la cultura ambientale. Temi come cultura, sport, digitalizzazion e famiglia ci stanno molto a cuore». In ordine alfabetico ecco la squadra: Guerrino Amadori già consigliere proveniente dal mondo dello sport, Manuela Ambruno, Isabella Avantifiori imprenditrice già nel mondo dell’associazionismo e alla sua prima esperienza in politica. Il primo giovane è Andrea Budassi e dalla professione medica ecco Feisal Bunkheila, già primario di radioterapia. Seguono Giovanni Cristoni il candidato più giovane con i suoi 19 anni, Marco De Carolis dal mondo della scuola. Giovane anche Nicolò Del Bene e in lista anche Giancarlo Del Vecchio e Laura Fabbri. Andrea Farisello è un imprenditore già in lista cinque anni fa mentre Stefano Fazi è un conosciuto commerciante e appassionato podista. Francesca Fratta, poi Anna Fumagalli ancora per la quota rosa mentre Stefano Giampaoli è il veterano della lista con i suoi 75 anni. Seguono Paolo Giombini, Chiara Gnucci, Matteo Magnoni e Eugenia Elizabeth Mancini poi Silvia Marsili, Ronni Morrone e Savim Mihail quest’ultimo moldavo ma con la cittadinanza italiana da dicembre e la voglia di poter rappresentare le comunità moldave, rumene ed ucraine presenti in città. In lista anche Jacopo Pianosi lavoratore nel mondo del turismo, Stefano Ridolfi e Raffaella Rossini già direttrice dell’associazione Terra di Piloti e Motori mentre Massimo Sierra viene dal mondo dell’associazionismo. Chiudono la lista Sara Tomasello, il sottoufficiale del 28esimo Pavia Agostino Vastante e lo sportivo Federico Zazzaroni. Il candidato sindaco Andrea Biancani ha salutato i candidati della civica a suo supporto: «Mila ha già fatto molto come assessora e la sua lista ha dimostrato di essere una presenza costante in città».