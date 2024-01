COMUNANZA Sul piede di guerra le famiglie dei disabili psico-fisici degli 11 Comuni, 6 del Fermano e 5 dell’Ascolano, facenti parte dell’Ambito territoriale sociale 24. Ieri sono rimaste senza servizio assistenziale e ciò si protrarrà, probabilmente, per altri giorni. Una situazione che ha messo in difficoltà le stesse famiglie e i plessi scolastici.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Dirigente d’azienda stroncato da un malore in Albania: Maurizio Coltamai aveva 57 anni

I motivi

Tutto nasce dalla gestione delle tempistiche, da parte dell’Ats, nel passaggio dell’incarico dalla cooperativa Pagefha, che ha svolto le attività fino ad ora, alla entrante Cos Marche. Infatti gli 11 sindaci dello stesso Ats avevano votato all’unanimità di non rinnovare il contratto alla Pagefha, scaduto il 9 dicembre scorso. «Abbiamo chiesto più volte un incontro con l’Ambito - dice Mirko Loreti della Pagefha - ma non ci è stato mai risposto. Nel frattempo abbiamo continuato ad assicurare il servizio e abbiamo inviato le nostre richieste economiche aggiornate in base all’adeguamento Istat. Solo venerdì scorso, intorno alle 13, ci è arrivata la lettera ufficiale dall’Ats 24 nella quale si specificava di non voler continuare il rapporto contrattuale con Pagefha, seppur in proroga. Quindi noi legalmente abbiamo dovuto interrompere il servizio da oggi (ieri, ndr). Abbiamo anche contattato la Cos per effettuare tutte le fasi di passaggio, compresi gli assistenti che rimarranno gli stessi. Ci è stato risposto che avrebbero avuto bisogno di altri giorni. Per venire incontro a questo vuoto di assistenza che si sarebbe creato, abbiamo chiesto al presidente dell’Unione Montana dei Sibillini e referente dell’Ambito 24 Fabrizio Vergari di inviarci entro ieri (domenica, ndr), eventualmente, un documento scritto di incarico di proroga fino all’entrata della Cos. Non ci è stato mandato e oggi (ieri, ndr), anche a voce, ci è stato ribadito che dobbiamo interrompere le prestazioni».

Vergari rassicura

D’altro canto, Vergari rassicura che «l’attività della Cos inizierà entro pochi giorni». Poi specifica. «Il mancato rinnovo con la Pagefha non dipende solo dagli aumenti economici richiesti, ma anche dal fatto che certi servizi non sono stati attuati, vedi la sostituzione di alcune operatrici assenti». Loreti rimarca che ciò è dovuto all’impossibilità, a livello nazionale, di reperire certe figure professionali. «Abbiamo chiesto più volte un incontro con la coordinatrice d’Ambito, con Vergari e con i sindaci, per trovare una soluzione. Ci è stata negata». Risultato. La mancanza di assistenza durerà ancora, sulla pelle dei più fragili e delle loro famiglie.