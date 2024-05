Pasta al ragù ai bimbi dell'asilo nido: Oliver, 9 mesi, muore soffocato. Il dramma davanti alla maestra.​ Tragedia che lascia senza parole in un asilo nido: una insegnante stava dando da mangiare pasta al ragù a quattro bambini contemporaneamente quando uno di loro è soffocato ed è poi morto in ospedale sei giorni dopo: ora si è aperto il processo. La tragedia è avvenuta solo quattro settimane dopo che Oliver Steeper, di nove mesi, aveva iniziato a frequentare l'asilo nido Jelly Beans ad Ashford, nel Kent, nel settembre 2021.

Il bimbo morto all'asilo con la pasta al ragù non sapeva masticare

Il piccolo aveva solo due denti anteriori, quindi a casa mangiava pasti frullati.

Il dramma davanti alla maestra durante il pranzo all'asilo

Il dramma è successo quando la maestra dell'asilo aveva iniziato a dare da mangiare al piccolo Oliver: subito ha avuto sintomi di soffocamento, ma la donna si difende dicendo che aveva "tritato finemente" il suo cibo. Il bambino aveva mangiato fino a quel momento solo pasti frullati a casa, e i suoi genitori sostengono che "non fosse neanche lontanamente in grado di masticare" correttamente, secondo quanto appreso durante l'inchiesta.

Durante le sue due mezze giornate settimanali all'asilo, Oliver veniva accudito nella "Stanza dei Panda" per bambini dai tre mesi ai due anni.

Al momento della tragedia, la maestra, addestrata al pronto soccorso, si è accorta immediatamente che Oliver stava soffocando e ha cercato di dargli schiaffi sulle spalle per liberargli le vie respiratorie, ha spiegato in aula al processo. Il direttore dell'asilo è arrivato per aiutare, prima che gli addetti alle chiamate di emergenza consigliassero loro di iniziare la manovra di rianimazione. Il piccolo Oliver è stato portato d'urgenza in ospedale, ma le analisi cerebrali hanno rivelato che non sarebbe sopravvissuto ed è morto sei giorni dopo. L'asilo nido Jelly Beans è stato chiuso.