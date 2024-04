«Il caffè rallenta l'invecchiamento della pelle»: ecco gli effetti della bevanda e quante tazzine bere al giorno

Dolce, amaro, lungo, ristretto, macchiato, schiumato e non solo. Viene consumato in ufficio, ma anche a casa o con gli amici al bar. Stiamo parlando naturalmente del, la bevanda preferita dagli italiani. C'è chi lo beve per il gusto, ma in molti lo ritengono un porto sicuro. Il motivo? I suoi benefici. Agli stimoli fisici ed emotivi procurati da una tazza di caffè, si aggiungono gli effetti drenanti e sciogli-grasso già individuati dalla cosmesi, e quelli antietà messi in risalto da alcune recenti ricerche.