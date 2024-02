ASCOLI Un’altra circolare della direzione generale notificati ai direttori, responsabili di unità operative e di servizio, sta creando qualche malumore all’interno dell’Ast. A seguito dei sopralluoghi finalizzati all’aggiornamento della valutazione del rischio aziendale sarebbe emerso che in molti reparti e servizi sarebbero presenti apparecchiature e attrezzature elettriche e mobilio non di proprietà aziendale. Al fine di ridurre i rischi di innesco di un incendio per un guasto elettrico si dispone il divieto assoluto di installare e utilizzare apparecchiature elettriche e mobilio non forniti dall’azienda (ad esempio stufette, forni a microonde, piastre, bollitori, macchine del caffè, divani e poltrone). Le apparecchiature devono essere obbligatoriamente conformi alle normative tecniche di settore e alle disposizioni aziendali. La nuova circolare segue quelle sullo stop alle richieste extra vitto di qualche settimana fa. Nella prima «si ricorda che l’uso dell’acqua minerale in bottiglia nei reparti è legato all’esclusivo impiego nella diluzione dei farmaci, preparazione di latti, integratori alimentari e solo per scopi legati alle terapie, non per uso personale dei dipendenti». Pertanto si dispone l’immediata sospensione di tutte le forniture di bottiglie d’acqua da mezzo litro e un litro e mezzo. Le coordinatrici potranno inoltrare alla direzione sanitaria una motivata richiesta con i quantitativi presunti giornalieri di utilizzo di acqua minerale legato a scopo sanitario. L’extra vitto La seconda comunicazione, sempre della direzione amministrativa, riguarda invece le richieste extra vitto. Si dispone quindi la sospensione degli extra vitto ospedalieri non necessari (acqua minerale da mezzo litro, banane, burrini, latte fresco, marmellate, succhi di frutta e yogurt).