La famigerata prova costume si avvicina e con essa la lotta al più temuto degli inestetismi, la cellulite. Una vera e propria nemica giurata del genere femminile visto che riguarda l’85% delle donne ed è decisamente democratica: riguarda anche le persone magre e non risparmia nemmeno le dive di Hollywood. Si tratta di un’alterazione del tessuto ricco di grasso, il pannicolo, che si trova sotto la cute, in particolare a livello di cosce, fianchi e glutei, innescata dal ristagno di liquidi dovuto alla cattiva circolazione venosa e linfatica. In risposta a questo fenomeno, le cellule adipose si gonfiano e le fibre di collagene, che rendono la pelle elastica, si comprimono e possono rompersi, formando così gonfiori e noduli responsabili dell’aspetto “a buccia d’arancia”.

Le cause

I motivi della sua comparsa sono molteplici: ormoni sessuali femminili, che favoriscono la ritenzione di liquidi e il deposito di grassi, la familiarità, l’abitudine a portare indumenti stretti, l’abuso di alcol, il fumo, la sedentarietà e il sovrappeso. È importante, innanzitutto, trattare questo inestetismo come uno stato di intossicazione generale del corpo e, per questo, seguire uno stile di vita regolare ed una corretta alimentazione.

Ci sono poi piccoli riti quotidiani che aiutano, come ad esempio bere molta acqua, ma anche seguire una dieta ricca di frutta e verdura per apportare all’organismo vitamine e minerali, tra cui il potassio, che è ottimo per favorire la diuresi. Laddove non arriva un regime alimentare corretto ci sono i prodotti, veri e propri trattamenti d’urto. Tra quelli più in voga questa primavera c’è la maderoterapia, un trattamento terapeutico ideale per migliorare il flusso linfatico e sanguigno, poiché promuove il drenaggio delle tossine accumulate nei tessuti grazie all’uso di rulli, ventose e altri utensili in legno.

I trattamenti

Nata in Oriente nell’antichità e successivamente perfezionata in Colombia, consiste in leggeri o moderati movimenti di massaggio con alcuni strumenti lignei favorendo il drenaggio dei fluidi linfatici, ossigenando i tessuti, e dunque migliorando il benessere psicofisico della persona. Per sciogliere i grassi l’ideale è la carbossiterapia, capace di riattivare metabolismo cellulare e circolazione e consiste nella somministrazione sottocutanea, mediante micro aghi, di anidride carbonica medicale (CO2), un gas normalmente prodotto dall'organismo sia a riposo sia durante l’esercizio fisico.

Si tonifica il corpo, invece, con la microvibrazione compressiva Endosphères. Si tratta di un manipolo con rullo dotato di 55 microsfere in silicone anallergico, che viene fatto scivolare sulle parti del corpo interessate. Le sfere generano oscillazioni meccaniche a bassa frequenza capaci di riattivare la circolazione sanguigna e linfatica, raggiungere il muscolo e tonificarlo. Un trattamento che lavora sia sul tessuto connettivo sia sui principali gruppi muscolari combattendo la perdita di tono del tessuto cutaneo.

Con i prodotti se l'obiettivo è combattere la cellulite in modo localizzato, la soluzione migliore è affidarsi a maschere e patch anticellulite che diffondono i principi attivi direttamente nelle zone che maggiormente necessitano di essere trattate. L’inestetismo si combatte anche con i leggins anticellulite.

In sostanza sono dei pantaloni in cosmetotessile, da abbinare al prodotto di trattamento concentrato per permettere una maggior azione rimodellante e tonificante grazie al leggings che “comprime” le gambe, facendo assorbire tutti i principi attivi con un rilascio prolungato. Un meccanismo simile a quello dei leggings già imbevuti di prodotto, oppure della tutina dimagrante, contenenti complessi di ingredienti attivi che preservano l’elasticità della pelle e stimolano collagene ed elastina. Una valida alternativa, capace di regalare un trattamento simile a quello di un centro estetico, è rappresentata dalle bende.

I prodotti

1) L'antico segreto del fango rassodante. Un trattamento antico ma sempre efficace sono gli impacchi di fango con le alghe marine Guam. Grazie all'estratto Bioactivity (dal potere antiossidante tre volte più forte di quello tradizionale), riducono le manifestazioni della cellulite mentre combattono i radicali liberi.

2) Il siero corpo che elimina i gonfiori. Drena e riduce la ritenzione idrica lo Hyaluronic Energy Body Serum. Si tratta di un siero corpo che migliora la circolazione e libera le gambe da quella sensazione di stanchezza, gonfiore e pesantezza. La sua formula, a base di alga rossa e un duo di acido ialuronico, accelera il flusso sanguigno trattando i problemi derivati dalla cattiva circolazione.

3) Il massaggio dona elasticità. Tonifica il corpo con microcorrenti BEAR™ 2 Body di Foreo. Migliora compattezza ed elasticità della pelle e colpisce la cellulite ostinata con Advanced Microcurrent™ e Sculpting Microcurrent™. Si usa con SUPERCHARGED™ Body Serum.

4) I leggings che modellano. È un trattamento d'urto il Drena Benda Pant Leggings Termoattivo Snellente di Diego della Palma. Studiato per favorire la riattivazione della microcircolazione cutanea e l’allontanamento dei liquidi in eccesso, rimodella le forme del corpo anche a livello delle zone più ribelli come pancia, fianchi e cosce e riduce l’aspetto della pelle a buccia d’arancia.