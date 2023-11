Gesso, caldo e freddo la cellulite non c'è più. Il calco modellante antiage combatte atonia del tessuto e adiposità localizzate

Beauty oggi e per sempre. Niente di meglio, allora, del calco modellante antiage per il corpo contro cellulite, atonia del tessuto e adiposità localizzate. È il gesso essiccato, un trattamento noto ai più ma sempre super richiesto per gli effetti benefici che produce. Cerchiamo di capire in cosa consiste. Lo si effettua nei centri benessere, nei centri estetici o nelle spa come anche alle terme, è low cost, non invasivo ed efficace. E che volete ancora? Con una premessa: l'esito finale come sempre, dipende anche dall'età del soggetto che si sottopone al trattamento, dal tipo di problema che si vuole risolvere e, naturalmente, dalla bravura dell'operatore.

Il trattamento

Si tratta di uno speciale calco riducente bi-termico ad effetto caldo e freddo, completo di olio preparatore, bendaggio di schermatura tra pelle e calco e crema corpo posttrattamento. «La speciale polvere spiega Chiara Bonazzoli, titolare dell'omonimo centro estetico di Pesaro -, unita all'acqua, crea un impasto particolare che, una volta steso ed asciugato, dà vita ad una reazione esotermica e cioè tale da generare calore. Il mentolo contenuto nel calco regala una gradevole effetto freddo, utile contro la cellulite».

La preparazione

È l'estetista a fornirci i dettagli. «C'è anzitutto l'olio preparatore che va applicato sull'area oggetto del trattamento, poi ci sono le bende, da sistemare su cosce o glutei, quindi il calco». Come ottenerlo? «Basta aprire la busta con il calco in polvere e vuotarla nel contenitore cui aggiungere circa 250 ml di acqua tiepida, si mescola il tutto fino ad avere una preparazione cremosa ed uniforme», sottolinea Bonazzoli.

E ancora: «Il calco va poi applicato in uno strato uniforme di circa 1 centimetro. Bisogna lasciare in posa per almeno 20 minuti durante i quali di attiva la reazione caldo/freddo. A questo punto, si rimuove il calco e si applica la crema finale che completa e potenzia l'effetto del calco». Il meccanismo è semplice. Chiarisce infatti l'operatrice: «A contatto con l'aria, il calco si indurisce trattenendo a lungo oli ed estratti vegetali, favorendo quindi l'assorbimento delle proprietà benefiche. L'azione caldo/freddo agisce sul drenaggio dei liquidi e, dunque, combatte le adiposità». Stiamo parlando di gesso essiccato e mixato con essenze: l'alternanza caldo-freddo rappresenta una vera e propria ginnastica vasomotoria per il corpo con lo stadio freddo ad azione tonificante e rassodante e tale da donare elasticità e turgore al tessuto mentre quello caldo ossigena e consente il nutrimento dei tessuti proprio grazie al processo di vasodilatazione. Il calco ha due possibili composizioni: quella azzurra, il top per i trattamenti degli arti inferiori, quella rosa, ad hoc per trattare le adiposità fibrose e localizzate. Questo trattamento ha molti benefici anche di salute: dal punto di vista estetico, ha un effetto antiaging, lisciante, rassodante, tonificante, snellente e rimodellante. Dilata i pori consentendo una penetrazione profonda dei principi di oli ed estratti vegetali e così ne beneficia anche la salute per l'azione drenante, detox e circolatoria.