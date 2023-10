Terremoto a Napoli, paura per il Real Madrid: «Scossa avvertita dai calciatori in hotel». Il mistero della lettera fake

Il terremoto di ieri sera nei Campi Flegrei ha agitato la vigilia del Real Madrid: la squadra di Ancelotti infatti è infatti a Napoli per giocare il big match di Champions League stasera nello stadio Maradona di Fuorigrotta, proprio uno dei quartieri partenopei più vicini all'epicentro degli sciami sismici degli ultimi giorni.

Il terremoto spaventa Napoli-Real

«Un terremoto spaventa Napoli», titola tra gli altri il sito del quotidiano sportivo spagnolo AS ricordando che la scossa di ieri sera è stata la seconda più forte negli ultimi 40 anni.

La lettera fake con il nome del sindaco

Intanto una fake news agita i cittadini: una falsa lettera annuncia un non meglio precisato «Piano di evacuazione» della popolazione della città vesuviana a seguito dell'ultima scossa di terremoto verificatasi nella zona dei Campi Flegrei, con tanto di logo del Comune e la scritta Città di Torre del Greco e alla fine la dicitura «Il sindaco Luigi Mennella», senza firma.



Fatta circolare nella tarda mattinata attraverso i social e i servizi di messaggistica dei cellulari, è diventata virale, tanto da indurre prima diversi cittadini a chiamare il Comune per avere chiarimenti e poi il primo cittadino a scrivere una nota di smentita: «Quanto accaduto nelle ore scorse - afferma Mennella - è di una gravità inaudita. Chi ha agito, l'ha fatto per destabilizzare l'ordine pubblico e creare infondate preoccupazioni tra la popolazione, già turbata da quanto sta avvenendo nella zona dei Campi Flegrei. Oltre a smentire categoricamente quanto riportato nella lettera fatta circolare artatamente, abbiamo anche provveduto a dare mandato per presentare denuncia alla polizia postale. Scoveremo questi farabutti che 'giocanò ad aizzare le folle, procurando falsi allarmi».



Nella missiva, scritta con una grammatica zoppicante, ci si rivolge ai cittadini dopo «l'onda sismica ( terremoto) di magnitudo 4.2 della scala» avvenuta ai Campi Flegrei, per invitarli a «mantenere la calma», chiedendo a tutti «gentilmente di recarsi ai piani e punti di evacuazione». «Sono state decine le telefonate giunte ai centralini del Comune - conclude il sindaco di Torre del Greco -. Se si presta la minima attenzione, si capisce come lo scritto sia palesemente falso. Purtroppo, in una fase come quella attuale, nella quale la popolazione vive uno stato di paura e preoccupazione, ogni minimo segnale può essere interpretato negativamente. Per questo motivo, con l'aiuto delle forze dell'ordine, cercheremo di risalire agli autori di questo gravissimo e inaudito falso».