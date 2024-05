ASCOLI Semaforo verde, dalla giunta dell’Arengo, al progetto di fattibilità per risistemare e rendere finalmente agibile il palazzetto ex Enal, in particolare nella parte superiore destinata in passato alle attività universitarie e del Cup (il Consorzio universitario piceno) e fortemente danneggiata dalle scosse telluriche del 2016. Un passo avanti importante, dunque, che consentirà adesso di procedere con la progettazione esecutiva e poi con la gara di appalto dei lavori, finanziati con 1,5 milioni di euro (fondi post sisma).

APPROFONDIMENTI SOS SICUREZZA Tentano la truffa dell’incidente, inseguimento in centro ad Offida IL MUSICISTA MARCHIGIANO

Giovanni Allevi, il mieloma e la foto simbolo: «Da quanto non sorridevo più così? La mia malattia cronica si può vincere, tutti i giorni»

Verso il cantiere

Con il sì dell’esecutivo comunale riguardo il progetto di fattibilità completato dal gruppo di tecnici incaricati, si potrà procedere verso la progettazione conclusiva e il successivo appalto dei lavori con apertura del cantiere. Si tratterà di un intervento importante e necessario a rendere nuovamente fruibile tutta la parte superiore del palazzetto ex Enal, spesso utilizzata anche per incontri con la cittadinanza e ormai chiusa da quasi otto anni. L’edificio, infatti, a causa delle scosse telluriche, aveva riportato diversi danni che hanno interessato la copertura lignea del corpo di fabbrica principale, il vano scala, nonché numerose infiltrazioni di acque piovane sia dal terrazzo di copertura della zona uffici che dai terrazzi sovrastanti il vano scala e la parte posteriore del pozzo luce.

Il controsoffitto è, inoltre, crollato in più punti. I lavori da realizzare riguarderanno, tra l’altro, il recupero e la messa in sicurezza della Sala docens e procedendo con l’adeguamento sismico. L’obiettivo dell’Arengo è riuscire a rimettere a disposizione della città quello spazio molto utilizzato in passato, come detto, per ospitare incontri, convegni, iniziative e momenti di confronto con i cittadini. Per sbloccare la progettazione si erano rese necessarie anche specifiche indagini conoscitive con saggi per capire lo stato di conservazione del solaio, anche smontando il controsoffitto esistente.

Altri interventi

Tra gli altri interventi post sisma previsti sugli edifici comunali è stato consegnato il cantiere per recuperare Villa Rendina e si procede verso l’apertura di quello, molto importante, dell’ex distretto militare, ma anche di quello per la sistemazione definitiva della torre campanaria a Palazzo dei capitani. Procedure in corso, inoltre, per la palazzina ex Ragioneria, Palazzo Arengo e tutti i cimiteri comunali.