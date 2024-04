Esanatoglia, trovato alla guida con le dosi di cocaina in tasca e in casa ne ha altre: 43enne nei guai

ESANATOGLIA - Trovato alla guida con le dosi di cocaina in tasca: i carabinieri gliene trovano altra in casa: 43enne denunciato per spaccio.

Nel corso di controlli svolti alla circolazione stradale i Carabinieri della stazione di Matelica nella notte di sabato hanno fermato ad Esanatoglia un quarantatreenne residente a Gagliole. Dopo un primo controllo su strada, nel corso del quale l’uomo veniva trovato in possesso di due dosi di cocaina pronte ad essere spacciate, i militari estendevano la perquisizione all’abitazione dell’operaio, dove recuperavano ulteriori venti grammi di stupefacente, due bilancini di precisione e 1400 euro in contanti. L’uomo veniva denunciato alla Procura della Repubblica di Macerata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.